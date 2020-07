"김건희 회사…" 추미애, '탄핵소추안 발의날, 윤 총장 아내 문건 읽어

[아시아경제 한승곤 기자] 추미애 법무부 장관이 자신에 대한 탄핵소추안이 발의된 21일 국회 본회의장에서 윤석열 검찰총장의 배우자 김건희 씨 관련한 자료를 보는 모습이 포착됐다.

추 장관은 법무부 장관 취임 후 이른바 '검·언 유착 의혹' 등 쟁점을 두고 윤석열 검찰총장과 갈등 국면을 보인 바 있다. 이 때문에 추 장관이 본회의장에서 해당 문서를 본 배경에 관심이 쏠리는 상황이다.

추 장관은 이날 휴대전화에 문서를 띄우고 확대해서 자료를 읽었다. 한 언론사 카메라에 포착된 사진을 보면 '○○○콘텐츠(김건희회사)' '납부 후' 같은 말이 보인다.

또한 '건설사로부터 매각 요청 접수, ○씨 측의 반대로 매각 무산' '저축은행으로부터 대출받은 ○억원에 대한 이자 연체 발생' 등의 내용도 있었다.

한편 추 장관은 이날 오전 본회의에 참석해 전날(20일) 미래통합당과 국민의당이 제출한 자신의 탄핵소추안에 대한 보고를 현장에서 직접 듣기도 했다.

박병석 국회의장이 "미래통합당과 국민의당이 국회에 추미애 법무부 장관 탄핵소추안을 접수했다"고 말하자 추 장관은 미소를 보이기도 했다.

전날 통합당과 국민의당은 추 장관이 권한남용으로 법을 위반하고 품위를 손상했으며 수사의 독립성을 해쳤다는 취지로 탄핵소추안을 국회에 공동 제출했다. 이에 따라 오늘(21일) 본회의에서 해당 내용이 보고됐고 오는 24일 표결이 이뤄질 예정이다.

추 장관 탄핵안은 본회의에서 통과될 가능성이 희박하다. 재적 의원 과반 찬성이 필요하기 때문이다.

탄핵소추안 통과를 위해서는 국회 과반 의석을 보유한 더불어민주당(176석)에서 찬성 의사를 밝혀야 한다. 이 때문에 현실적으로 불가능에 가깝다는 게 정치권 안팎의 시각이다.

한편 추 장관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "'핍박'의 주인공으로 저를 지목하며 오늘 탄핵소추가 발의됐다"며 "지금처럼 오로지 공정과 정의에만 집중하겠다"고 했다.

자신을 향한 야권의 압박에도 법무부 장관으로 흔들림 없이 맡은 바 직무를 수행하겠다는 의지로 풀이된다. 추 장관은 자신의 페이스북 소개 문구에도 '휘어지면서 바람을 이겨내는 대나무보다는 바람에 부서지는 참나무로 살겠습니다!'라며 소신 행보를 하겠다는 의지를 밝힌 바 있다.

한편 추 장관은 이날(21일)도 부동산 문제에 대한 자신의 견해를 밝혔다. 추 장관은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "부동산이 서민의 인생을 저당잡는 경제시스템은 일찍이 토건세력이 만들어 놓은 것"이라며 "문재인 정부의 국토부가 만든 것이 아니다"라고 재차 부동산 정책 의견을 피력했다.

그러면서 "처음 몇억을 가지고 경매 부동산을 낙찰받고 그 부동산을 담보로 저축은행에서 대출받아 잔금을 갚고, 수십억 시세차익을 남긴 후 아파트 개발 부지로 팔았다는 부동산 성공 스토리를 우리는 익히 들어 알고 있다"며 "이걸 부러워하고 그 대열에 참여한 사람과 또 참여하고픈 사람은 아파트 가격이 내리기를 원치 않을 것"이라고 평가했다.

