신한은행 공식 SNS 채널 팔로워 150만 돌파

[아시아경제 김효진 기자] 신한은행은 지난 15일 기준으로 페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 공식 SNS 채널 팔로워가 총 150만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 페이스북 113만명, 인스타그램 15만명, 카카오스토리 12만명, 유튜브 5만명, 네이버포스트 5만명 등이다.

'고객이 함께 만드는 채널'이라는 모토로 운영하는 신한은행 공식 페이스북과 인스타그램 채널은 지난 2월 영업점 직원 칭찬 이벤트를 진행했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 힘든 시기를 보낸 대구지역 영업점이 고객에게 가장 많은 추천을 받았다. 호국보훈의달인 지난 6월에는 태극기 달기 해시태그 이벤트도 진행했다.

신한은행 공식 유튜브 채널은 지난 4월 '금융에 재미를 입금하다'라는 콘셉트의 닉네임 '펀한(FUNhan) 뱅크' 를 선보였으며, 예능형 금융 콘텐츠 '친한은행'과 가성비 맛집 콘텐츠 '싸대기(싸고 대박 기가막힌 맛집)' 등으로 주목을 받았다는 평가다.

한편 신한은행은 공식 SNS 채널 팔로워 150만명 돌파에 대한 고객감사의 의미로 7월20일부터 3일간 신한은행 공식 페이스북에서 '찐ㆍ찐ㆍ찐 이벤트'를 진행하고 있다.

이번 이벤트는 신한은행 SNS 채널 팔로우 인증(찐 친구), '최애' 채널과 콘텐츠 자랑(찐 사랑), 바라는 점 댓글 달기(찐 팬)로 진행되며 참여자 중 추첨을 통해 백화점 상품권, 치킨 쿠폰, 스타벅스 기프티콘 등 경품이 제공된다.

