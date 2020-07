이재용 부회장 찾은 남양연구소는…"현대기아차 R&D 산실"

[아시아경제 우수연 기자]이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대차그룹 총괄 수석부회장이 21일 현대기아차의 남양기술연구소에서 두달여만에 다시 만났다.

이날 두 총수가 방문한 현대기아차 남양기술연구소는 파워트레인, 설계, 디자인, 전장 부품 등 차량에 적용되는 모든 기술을 담당하는 현대기아차 연구개발(R&D)의 산실이다. 최근에는 친환경 전기차 배터리, 자율주행까지 영역을 넓히며 글로벌 자동차시장을 선도할 신기술 개발을 주도하고 있다.

1986년 경기 화성 남양만 간척지를 매립해 설립된 남양연구소는 약 347만㎡(약 105만평) 부지에 주행시험장 및 부대시설까지 갖춰진 종합기술연구소로 설립됐다. 이후 1995년에는 설계 1동과 엔진ㆍ트랜스미션동, 1999년 실차풍동시험장, 2004년 디자인연구소 등이 추가로 세워졌으며 2003년에는 현대차 울산 연구소와 기아차 소하리 연구소를 하나로 통합해 대규모 연구단지로 거듭났다.

현재 남양연구소에는 신차의 디자인과 설계, 파워트레인 개발 및 시험 평가를 담당하는 인력 1만여명이 근무하고 있으며, 최근에는 배터리 선행 개발팀이 주축이 돼 2025년 상용화를 목표로 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있다.

