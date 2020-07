권은희 “통합당과 손을 못 잡을 이유는 없다”

“김종인 체제로 바뀌면서 중도실용 노선 표방”

[아시아경제 임춘한 기자] 권은희 국민의당 원내대표는 21일 “(미래통합당과 손을) 굳이 못 잡을 이유는 없다”고 밝혔다.

권 원내대표는 이날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “국민의당은 중도실용정치의 일관된 방향성을 추구해왔고, 지금 통합당이 김종인 비대위원장 체제로 바뀌면서 중도실용의 노선을 명시적으로 표방하고 있다”며 이같이 말했다.

권 원내대표는 통합당과의 공동교섭단체 구성에 대해 “아직 생각하지는 않고 있는 상황”이라며 “국민의당이 혁신을 끌어갈 수 있는 37개 정책과제를 선정을 했고, 만약에 이 부분에 대한 공감대가 떨어진다면 연대의 힘은 약화될 수 있다”고 밝혔다.

권 원내대표는 내년 재보궐선거에서 통합당과 후보를 함께 낼 가능성에 대해서는 “야권은 국민들의 뜻을 받아야 하는 상황”이라며 “어떤 정치적인 목표를 설정하고 그 목표 달성을 위해 나아가는 부분들은 아직 염두에 두고 있는 상황은 아니다”라고 말했다.

권 원내대표는 추미애 법무부 장관 탄핵 소추안 제출과 관련해 “추 장관은 인사권과 지휘권을 위법, 부당하게 남용해서 법치주의의 심각하고 중대한 위협을 초래하고 있다”며 “그런 판단으로 탄핵소추안을 통합당과 공동으로 제출하게 됐다”고 밝혔다.

