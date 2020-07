[아시아경제 김봉주 인턴기자] 필라테스로 탄탄한 몸매를 다지고 있는 배우 김사랑이 근황을 전했다.

20일 배우 김사랑은 개인 SNS를 통해서 "자이로토닉 뮤지컬 저니 코스도 끝냈어요^^ 넘 좋은 에너지 많이 충전한 시간이었어요! 요건 마스터 선생님과 함께!!"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에서 김사랑은 커다란 나뭇잎을 들고 마스터 선생님과 함께 나란히 포즈를 취하고 있다.

한편, 김사랑은 TV조선 새 드라마 '채널 오하라 복수쇼' 출연을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr