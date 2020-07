신민호 전남도의원, 매니페스토 소통 대상 수상

지난 2012년과 2016년에 이어 3번째 수상의 영애

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회 신민호 의원은 20일 매니페스토 365 캠페인 한국본부가 주최하는 소통대상 경진대회에서 최우수상을 받았다고 밝혔다.

매니페스토 한국본부는 지난 2008년부터 선거마다 365 캠페인을 진행해왔고 매년 ‘청렴, 소통, 사회공헌’ 3개 분야의 우수자들을 선정해 시상하고 있다.

신민호 의원은 의정활동 상황을 널리 알리고 지역 주민과 소통하기 위해 SNS(사회 네트워크 채널) 등을 적극적으로 운영하며 활발한 의정활동을 펼쳐온 공로를 인정받아 수상하게 됐다.

신 의원은 순천시의원 재직시절인 2012년과 2016년에 의정활동과 공약 이행 부분을 심사해 수상하는 ‘메니페스토 약속대상’을 수상한 데 이어 올해 ‘매니페스토 소통대상’으로 3번째 수상의 영애를 안았다.

신민호 의원은 “주민들의 의견을 경청하고 소통해 지역발전을 위해 열심히 일하라고 준 상이라고 생각한다”며 “앞으로도 전남도민의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 끊임없이 귀를 기울이고 대화하는 정치인이 되도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

