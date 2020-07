[아시아경제 유현석 기자] IT서비스 기업 민앤지 민앤지 214180 | 코스닥 증권정보 현재가 13,800 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 106,429 전일가 13,850 2020.07.20 15:30 장마감 close 는 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 미래에셋대우와 30억원 규모의 자사주 취득 신탁 계약을 체결했다고 20일 공시했다.

취득 기간은 내년 1월19일까지다. 민앤지 관계자는 "주주가치 제고를 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 그 일환으로 공시한 바와 같이 자사주 취득 신탁 계약을 체결했다"며 "민앤지는 상반기에도 자사주 소각 등을 통해 지속적인 주주친화 정책을 펼치고 있다. 하반기에도 추가적인 자사주 소각도 검토하고 있다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr