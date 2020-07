외국 선원에 뚫린 부산항 … BPA 비대면 회의로 전환

코로나19 확산 차단 ‘비대면 월례조회’ 정례화로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 최근 부산 감천항의 외국인 선원 코로나19 확진 사례 증가로 부산항 방역에 비상이 걸린 가운데 부산항만공사(BPA)가 임직원 월례조회를 온라인 화상회의로 전환했다.

BPA는 7월 임직원 월례조회를 20일 오전 10시 실시간 비대면 온라인 화상회의로 진행했으며, 코로나19 사태가 종결될 때까지 이 같은 온라인 월례조회를 계속할 것이라고 밝혔다.

BPA가 전 임직원이 참석하는 월례조회를 비대면 화상회의로 진행하기는 이번이 처음이다. 이는 코로나19 감염확산을 방지하기 위해 사내 직원 간 모임을 최소화하고 사회적 거리두기에 대한 실천의지를 강조하는 뜻이라고 관계자는 전했다.

이날 월례조회는 남기찬 사장이 집무실에서 인사와 당부를 전달하고, 임원과 직원들은 모두 사무실의 업무용 PC를 통해 이를 시청하는 형식으로 진행됐다.

남기찬 사장은 “이번 온라인 월례조회는 코로나19 확산 위험성이 상존한 만큼 부산항을 관리·운영하는 공사가 앞장서 직원 간 3밀(밀폐·밀집·밀접)을 방지해 코로나19 확산을 원천 차단하고자 하는 것”이라고 말했다.

