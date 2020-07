'미우새' 이태성 아들 한승, 임도형과 만남 "트로트 가수가 꿈이다"

[아시아경제 김정호 기자] 배우 이태성 아들 한승이 트로트 가수가 꿈이라고 밝혔다.

19일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '트로트 신동' 임도형이 트로트 가수를 꿈꾸는 한승이와 만난 모습이 공개됐다.

이날 임도형은 한승이게 왜 트로트가 좋냐고 물었다. 한승이는 "(트로트는) 뭔가 신난다. 계속 춤을 추고 싶다. 고음을 지르고 싶다"고 말했다.

이어 한승이는 "트로트는 신나고 재밌고 계속 춤을 추고 싶고 고음을 지르고 싶다"고 트로트를 좋아하는 이유를 밝혔다. 임도형은 "트로트의 매력이라면 남녀노소 누구나 배워서 따라 할 수 있고, 진입 장벽이 없다"고 밝혔다.

나아가 임도형은 한승이가 좋아한다고 밝힌 장윤정의 '목포행 완행열차'를 열창했다. 임도형의 즉석 무대에 한승이는 "완전 잘한다"며 감탄을 금치 못했다.

'목포행 완행열차'를 부르는 꿀팁도 전수했다. 임도형은 "처음을 좀 쪼여주듯이 불러라"라고 조언했다. 이어 맞춤형 눈높이로 보는 이들을 놀라게 했다.

임도형은 한승이에 대해 "잘하고 있다. 가능성이 있다. 앞날을 기대해도 좋을 것 같다"라며 조언을 아끼지 않았다.

한편, 미운 우리 새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr