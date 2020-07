'한다다' 이정은 "가게 접을 것"...조미령, 이정은에 천호진 소식 안 전했다

[아시아경제 강혜수 기자] 19일 오후 방송된 KBS2 '한 번 다녀왔습니다'에서 조미령이 이정은에게 천호진의 소식을 알리지 않았다.

앞서 홍연홍(조미령)은 송영달(천호진)의 지갑 속에서 강초연(이정은)의 사진을 발견하고 두 사람의 관계를 알아차렸다. 이에 홍연홍은 "설마 그 회장님이랑 언니가 진짜?"라며 의심한다. 그리고 일전에 강초연이 송영달을 찾다가 포기했다고 말한 것을 떠올렸다.

그리고 이 소식을 초연에게 전하기 위해 폰을 들었다가, 송영달이 회장이라는 사실을 되새기며 다시 마음을 고쳐먹고 폰을 내려놓는다.

와중에 강초연은 이주리(김소라), 김가연(송다은)에게 가게를 접겠다고 전한다. 이에 이주리와 김가연은 "연홍이 때문에 우리가 이렇게까지 해야하냐. 그냥 연홍이 있는 곳을 알려줘라"고 말하지만, 초연은 "연홍이 때문이 아니라 시장때문이다"라고 말한다.

또 초연은 "보증금 떼서 너희들 좀 챙겨줄테니까 그걸로 생활비하면서 앞으로 뭐할지 생각 좀 해봐라"고 담담하게 말한다. 주리는 그말에 "뭘하든 언니랑 같이 하고 싶다. 셋이 헤어지기 싫다"고 했고, 김가연 역시 "나도. 우리 셋이 여기서 평범하게 오래오래 장사하기로 약속하지 않았냐"며 눈물을 글썽였다.

KBS2 드라마 '한 번 다녀왔습니다'는 매주 토일 오후 7시 55분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr