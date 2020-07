[속보] 전북 39번째 확진자, 터키서 입국한 시리아국적 20대 여성

공항버스와 임대차량 이용, 접촉자 두 자녀 모두 음성

속보[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 해외에서 입국한 전북 39번째 코로나19 확진 환자가 발생했다.

19일 전북도 보건당국에 따르면 터키서 입국한 시리아 국적 20대 여성 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다.

정읍지역에 거주하는 A씨는 전날 오후 5시 40분께 인천공항에 입국, 공항버스를 이용해 월드컵경기장에 도착한 후 다시 임대차량을 이용해 오후 11시 30분께 남원 인재개발원에 도착했다.

인재개발원 도착 다음날인 19일 오전 8시께 검체 채취를 실시했고 이날 오후 3시 35분께 코로나19 양성 판정을 받았다.

A씨는 현재까지 코로나 증상이 나타나지 않고 있으며 이동기간 동안 모두 마스크를 착용한 것으로 전해졌다. 또 접촉자인 A씨의 두 자녀는 검체 검사결과 음성 판정을 받았다.

보건당국은 확진자가 탑승한 공항버스와 리무진 차량에 대한 소독을 마쳤으며 인천검역소에 항공기와 공항 내 접촉자 여부를 조사 요청한 상태다.

한편, 지난 5일부터 18일까지 도내 해외 입국자는 총 636명이며, A씨의 코로나 확진 판정으로 해외입국 코로나 환자는 20명이 됐다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr