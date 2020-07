"한 번만 엄마랑 딸로 얘기하자"…'아이콘택트', 기독교인 엄마 VS 무당 딸 '눈물 가득' 눈맞춤 예고

[아시아경제 박희은 인턴기자] 채널A '아이콘택트'가 하나님만을 믿는 엄마와, 신내림을 받은 딸의 눈맞춤을 예고했다.

20일 방송되는 채널A '아이콘택트' 예고편에는 완벽한 무속인의 모습으로, 방울을 흔들며 굿을 하고 있는 한 젊은 여인의 모습이 담겼다.

계속된 화면에서 성경을 펼쳐놓고 "물러가라, 떠나가라, 다시는 들어오지 마라..."라고 읊고 있는 기도에 한창인 또 다른 중년 여인의 모습이 담겼다.

이후 '딸에게 찾아온 신과의 연(緣)', '기도로 연(緣)을 끊어내고 싶은 엄마'라는 자막은 두 사람이 모녀관계임을 보여주고 있었다.

심상치 않은 갈등이 예상되는 가운데, 눈맞춤방에서 서로를 마주한 두 사람의 모습 또한 공개됐다.

'하나님을 믿는 엄마'는 딸을 응시하며 "너는 누구니?"라고 질문을 던졌다. 이에 한복을 차려입고 나온 딸은 눈물을 참지 못하며 "나 빙의된 거 아니야. 그냥 엄마 딸이다"라고 애원하다시피 말했다.

결국 딸은 흐느끼다 "그냥, 한 번만 엄마랑 딸로만 얘기하면 안 돼?"라며 오열했다. 이에 두 모녀가 서로의 간극을 헤아리고, 진심어린 소통을 이어갈 수 있을지 궁금하게 했다.

모녀의 눈맞춤 현장은 20일 밤 10시께 채널A '아이콘택트'에서 확인할 수 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr