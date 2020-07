'전참시' 이정재x황정민 "아직까지 멜로 감성 살아 있어"

[아시아경제 김정호 기자] '전지적 참견 시점'에서 배우 이정재와 황정민이 남다른 예능 감각을 드러냈다.

18일 오후 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 김신영과 김나영이 게스트로 출연했다.

이날 이정재와 황정민은 MBC FM 라디오 '정오의 희망곡 김신영입니다' 게스트로 출연했다.

라디오 방송 메인 작가는 대기실에 있는 두 사람에게 "상표나 욕만 안 하시면 된다"라고 당부했다. 이를 들은 이정재는 "형 괜찮겠냐"고 말해 옆에 있던 황정민을 웃게 만들었다.

이어 이정재는 대본을 보다 "'갑분싸를 갑자기 분뇨를 싸지른다'라고 했어?"라고 물었고 황정민은 "응, 생각나는 게 없었어"라고 답했다.

이에 이정재는 "요즘 정말 젊은 애들은 말 안 줄인데, 이제 줄이는 사람도 옛날 사람이야"라고 말해 웃음을 자아냈다.

아울러 이정재는 라디오 방송에서 '멜로물에서 다시 한번 보고 싶다'는 한 청취자의 말에 "저는 요즘 캐릭터를 다 강한 걸 해서 그런지 멜로 시나리오가 안 들어온다. 어쩔 수 없이 제안을 받는 것 중에 골라야 하는 배우 입장에서는 멜로 시나리오가 없어서 아쉽다"고 현재 상황을 밝혔다.

나아가 그는 "멜로 감성 아직 살아있다. 많은 감독님들 제안 부탁드린다"고 덧붙였다.

한편, 전지적 참견 시점은 매주 토요일 오후 11시 10분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr