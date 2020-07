[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그우먼 김영희가 호텔 소파에서 쉬고 있는 모습을 공개했다.

김영희는 자신의 인스타그램에 "대표님 덕에 잘 쉬다 왔습니다~하나하나 다 맘에 안드는 구석이 없구나"라는 글을 올리면서 사진 여러 장을 첨부했다.

공개된 사진 속에는 호텔 곳곳의 모습과 커다란 가죽 쇼파에 누워 편안하게 휴식을 취하는 등 쉬고 있는 김영희의 모습이 담겨 있다.

한편, 김영희는 최근 종영한 KBS2 예능 '스탠드업'에 출연했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr