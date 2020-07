광양시청 직장운동경기부 육상팀, (성)폭력·인권침해 예방 교육

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 전날 광양시청 직장운동경기부 육상팀을 대상으로 (성)폭력과 인권침해 예방 교육을 실시했다고 17일 밝혔다.

지난 8일 볼링팀에 이어 진행된 교육은 최근 스포츠 폭력 등이 빈번하게 발생하고 있어 (성)폭력을 예방하기 위해 마련됐다.

교육은 시청 직장운동경기부 육상팀 김재필 감독과 강성기 코치, 선수 7명이 참석한 가운데 (성)폭력의 유형과 처벌 기준, 예방법, 피해가 발생할 경우 초기대응법과 긴급조치, 사건조사, 사후관리 등의 대응 절차를 배우고 1:1 상담을 실시했다.

조영진 체육과장은 “체육 분야뿐만 아니라 직장에서의 폭력 근절을 위해서는 무엇보다도 구성원의 적극적인 대응과 주변의 도움이 필요하다”며 “폭력 근절을 위해 선수단 모두가 함께 노력해 주길 바란다”고 당부했다.

한편, 광양시는 코로나19 확산 예방을 위해 팀별로 나누어 교육을 실시했으며, 선수단을 대상으로 정기적으로 폭력 근절을 위한 교육을 실시할 계획이다.

