익산먹거리연대 “생산자와 소비자가 만족하는 체계 만들겠다”

44개 단체 참여, 시가 추진하는 푸드플랜 동참

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 시민들의 안전한 먹거리 기본권 보장과 지속 가능한 먹거리 도시 익산을 실현키 위해 44개 단체가 모인 ‘익산먹거리연대’가 출범했다.

17일 익산먹거리연대는 시청기자실서 기자회견을 갖고 “지속 가능한 먹거리를 위해 익산시가 추진하는 푸드플랜에 동참코자 한다”면서 “먹거리를 선순환체계로 만들자는 취지로 창립하게 됐다”고 말했다.

푸드플랜은 농림축산식품부에서 추진하는 지역사회 속에서 생산과 유통, 가공, 소비, 폐기 등의 먹거리 선순환체계를 구축하는 것과 더불어 먹거리 교육, 복지, 영양, 일자리 창출 등의 종합 전략사업이다.

이와 관련 익산시는 지난해 푸드플랜 공모사업에 선정돼 TF팀을 구성하고 기존 지역성만 강조했던 푸드플랜 등 유통산업을 통합적인 먹거리 전략으로 발전시켜 나갈 계획이다.

익산먹거리연대는 이러한 시의 푸드플랜 계획에 동참해 농업정책을 바꿔나가는 구심점 역할을 하기 위해 창립하게 됐다.

주요 활동으로 ▲도농복합도시에 맞는 생산-소비가 어우러지는 먹거리 선순환 경제체계 구축 ▲통합적 먹거리로서 푸드플랜 관련 정책 활동 ▲먹거리 연대조직과의 네트워킹 ▲노인, 맞벌이, 1인 가구 증가 등 사회현상에 따른 사회형평성과 관련한 먹거리 정의 실현 ▲건강 및 안전과 관련한 삶의 질 향상 ▲지속 가능한 농업·농촌의 생태환경과 관련한 활동 ▲푸드플랜 확산 및 정착을 위한 교육과 홍보 등을 펼쳐나갈 계획이다.

조상규 익산먹거리연대 상임대표는 “푸드플랜은 시민사회 모두가 함께 실천해야 할 소중한 생명운동이다”며 “생산자와 소비자가 만족할 수 있는 체계를 만들고자 한다”고 말했다. 이어 “민관협치로 참여해 푸드플랜을 성공적으로 이끌어갈 수 있는 역할을 하겠다”면서 “온전한 먹거리 연대로 이끌어 가겠다”고 덧붙였다.

익산먹거리연대는 익산시농민회, 희망농정위원회, (사)익산시농업회의소, 익산친환경농민협동조합, (사)한국농업경영인익산시연합회, 익산시여성농민회 등 44개 단체가 참여하고 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr