대명소노그룹, 베트남 노바랜드그룹과 복합리조트 위탁운영 MOU

[아시아경제 김흥순 기자] 대명소노그룹은 베트남의 대표적인 부동산·리조트 개발 기업 노바랜드그룹과 베트남 판티엣 지역에 개발 중인 대규모 리조트 단지의 '기술 지원 및 위탁 운영사 선정'을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

노바랜드그룹이 개발하고 있는 판티엣 지역은 베트남 호치민에서 동쪽으로 약 200㎞ 거리에 위치한 해안관광지다. 2023년 이후 고속도로와 국제공항 완공이 예정돼 베트남의 신흥관광지로 발전가능성을 보유하고 있다.

노바랜드그룹은 판티엣의 약 300만평 부지에 36홀의 골프코스, 1700여채의 빌라, 호텔, 테마파크, 쇼핑몰 등 여러 관광시설을 조성할 예정이다. 대명소노그룹은 호텔, 테마파크, 워터파크가 포함된 8만평 규모 복합리조트 개발에 기술 자문을 하고 완공 이후에는 10년 이상 위탁운영을 맡는다. 이 복합리조트는 2023년 완공을 목표로 개발이 진행 중이다.

한편 대명소노그룹은 서준혁 부회장 취임 이후 2019년부터 글로벌 호텔과 리조트 확장을 추진하고 있다. 지난해 11월 현대건설이 보유한 베트남 하이퐁의 '송지아 골프 리조트'의 위탁운영 계약을 체결해 '소노벨 하이퐁'으로 운영 중이다.

대명소노그룹 관계자는 "이번 노바랜드그룹과의 업무협약은 호텔과 워터파크, 테마파크가 포함된 복합리조트의 개발과 운영을 통한 국내 첫 글로벌 진출이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr