영광 이모빌리티, 미스코리아 이예은씨 ‘홍보모델’ 위촉

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 16일 군청에서 ‘영광 이모빌리티’ 성장을 위해 지역 출신 이예은씨를 홍보 모델로 위촉했다고 17일 밝혔다.

명예 홍보모델로 위촉된 이예은씨는 법성면 출신으로 올해 미스코리아 광주·전남·제주 선발대회 ‘미(美)’로 당선돼 오는 9월 본선 대회를 준비하고 있다.

또 향후 2년간 명예직으로 영광 이모빌리티 홍보모델로 활동하게 된다.

이예은씨는 “이모빌리티와 관련해 홍보모델로 위촉해 주셔서 감사드린다”며 “이번 위촉을 통해 군 알리기에 노력해 보탬이 될 수 있도록 최선을 다할 것이다”고 말했다.

김준성 군수는 “한국판 뉴딜 종합계획에 ‘친환경 미래 모빌리티’가 포함되는 등 지금이 이모빌리티를 알릴 절호의 기회라고 생각한다”며 “유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 SNS에 익숙한 젊은 세대의 이목을 끄는 다양한 콘텐츠로 이모빌리티의 적극적인 홍보를 부탁한다”고 말했다.

