완도 명사십리 해변 자동차 극장, 멀티플렉스 운영

토요 싱싱 콘서트 취소로 비대면 문화 향유 기회 제공

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 코로나19 방역 지침 및 정부·지자체 행사 운영 지침 등을 준수하고 감염병 유입을 차단하기 위해 ‘2020 싱싱 콘서트’와 ‘명사십리 해변 쿨 콘서트’를 취소한다고 17일 밝혔다.

이에 비대면 방식의 여름철 문화 향유 프로그램인 자동차극장 및 해변 멀티플렉스를 운영한다. 자동차극장은 오는 25일 신지 명사십리해수욕장 제2주차장에서 운영할 계획이다.

제2주차장은 자동차 100대를 수용할 수 있는 넓은 부지와 차량 흐름이 쉬워 자동차극장으로는 최적의 요건을 갖춘 장소다.

해변을 배경으로 가로 20m, 세로 11m의 대형 스크린을 설치하고 최근 개봉작인 ‘침입자’를 상영한다.

또한, 명사십리 해변에서는 오는 31일부터 내달 9일까지 10일간 대형 멀티미디어 쇼를 운영한다.

백사장에 대형 스크린을 설치해 주간에는 완도 관광, 해양치유, 해조류박람회 등 완도 홍보 영상을 상영할 뿐만 아니라 음식점 및 특산품 판매 업소 홍보를 한다.

특별 이벤트로 사랑하는 사람에게 프러포즈 타임, 생일축하 이벤트 등 다양한 프로그램도 운영한다.

야간에는 영화와 뮤직비디오를 방영하고 특수 조명과 레이저 쇼 등 주·야간으로 다양한 프로그램과 이벤트를 운영해 코로나19로 인해 지친 군민과 관광객들에게 문화향유 기회를 제공할 계획이다.

영화는 지난 6일부터 10일까지 5일 동안 완도군 홈페이지를 통해 보고 싶은 영화 투표를 해 라라랜드, 비긴 어게인, 정직한 후보, 부산행이 높은 호응을 얻어 10일 동안 번갈아 가며 상영한다.

완도군 이송현 관광과장은 “국내 최고의 피서지인 명사십리 해변의 강력한 사회적 거리두기 추진으로 감염병을 사전에 차단하고, 군민의 건강 보호는 물론 완도의 청정 이미지를 확고히 하면서 특색 있는 문화 향유 기회를 제공해 침체한 지역 활력에 이바지할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

해변 멀티플렉스를 통해 생일 축하, 프러포즈, 영상 편지 이벤트에 참여하고 싶거나 음식점이나 특산품 판매 업소 광고를 원하면 완도군청 관광과 축제 팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr