창원대, '학생 창업유망팀 300'에 7개 팀 선정

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 창원대학교는 교육부와 과학기술정보통신부가 주최하고 한국연구재단과 한국청년기업가정신재단이 주관하는 ‘2020 학생 창업유망팀 300’에 창원대 창업동아리 7개 팀이 최종 300팀에 선정됐다고 17일 밝혔다.

최종 선정된 창원대 7개 팀은 ▲Re-Fume팀의 '철 분말의 제조 및 3D프린터 응용' ▲바이올렛 팀의 '천연유래물질을 사용한 강력한 자외선차단제' ▲스텔스 팀의 '다기능 표면 구조제작을 위한 광응용 제조 시스템' ▲더마스팀의 'Dr.K 더마스팀 앰플팩' ▲루나캣팀의 '자율번역 웹툰 포트폴리오 플랫폼' ▲아틀란키트팀의 '세계관을 구축한 과학키트'▲플아크팀의 '대면적 고밀도 전해 플라즈마 산화 층 제작' 등이다.

특히 높은 수준의 기술을 보유한 대학원생을 팀장으로 구성된 기술창업 트랙 부분에서 창원대학교는 총 3팀(Re-Fume팀, 바이올렛 팀, 스텔스 팀)이 최종 선정돼 전국적인 주목을 받고 있다.

'학생 창업 유망 팀 300'은 창업에 열정을 가진 학생들의 도전의식을 고취하고자 2016년부터 매년 열리는 전국 규모의 학생창업 경진대회로, 교육부와 과학기술정보통신부가 공동주최하고 한국연구재단, 한국청년기업가정신재단이 주관하는 프로그램이다.

학생 창업 유망 팀 300에 선정된 팀은 오는 8월 ‘2020 창업 유망 팀 Festival’에서 팀별 전시 및 상호평가 등에 참가하고, 교육부 장관 인증서를 받게 된다.

또한 최종선발 300팀을 대상으로 한 현장심사 및 교육참여 성실도, 발표심사 점수를 합산해 선정하는 우수 35팀에는 '도전! K-스타트업 2020'의 본선 진출권이 부여된다.

