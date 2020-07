선풍기·여름내의로 부산 홀몸노인 여름나기 돕기

부산시, 혹서기 대비 취약계층 어르신 2176명 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역 홀몸 노인의 여름나기를 돕기 위해 선풍기와 내의가 지원된다.

부산시는 17일 폭염에 대비해 관내 취약계층 어르신의 온열 질환 예방을 위해 냉방용품을 보급한다고 밝혔다.

시는 재해구호기금 4500만원과 한국주택금융공사가 전달한 후원금 2000만원을 더해 총 6500만원어치의 선풍기와 여름 내의를 마련해 16개 구·군 홀몸 어르신 2176명에게 전달키로 했다.

지난 5월 중앙독거노인종합센터가 전국 노인맞춤돌봄서비스를 통해 어르신 2만여명을 대상으로 냉방용품 수요조사를 한 결과, 선풍기와 여름의류에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다.

부산시는 이에 따라 부산독거노인종합지원센터와 구·군 독거노인 돌보미 등을 통해 실태 조사를 했다. 선풍기가 없거나 낡아 새 제품이 필요한 어르신 1638명에게 선풍기를 지원하기로 했다. 여름 의류가 필요하다고 응답한 538명에게는 여름 내의를 전달할 계획이다.

물품을 전할 때는 안부와 건강상태도 확인하고, 폭염에 대비한 행동요령과 건강수칙 등도 안내할 방침이다.

이선아 부산시 노인복지과장은 “코로나19 장기화로 추가 확산 우려와 극심한 더위까지 예고돼 어느 때보다 폭염에 취약한 어르신들의 건강이 염려되는 때”라며 “이번 물품 지원으로 어르신들이 안전하게 여름을 보내기를 바란다”고 말했다.

부산시는 이밖에 휴관 중인 일부 경로당을 어르신 무더위쉼터로 활용하는 등 혹서기에 취약한 노인층의 온열 질환 예방대책을 마련 중이다.

