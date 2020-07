종로구, 홀몸 어르신에 반려동식물 제공한 까닭?

취약계층 고독사 예방 및 사회적 고립가구 위한 안전망 확충 목적... 대상 고독사 우려되는 관내 1000여 가구, 홀몸 어르신 우선 선정

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 취약계층의 고독사 예방 및 사회적 고립가구를 위한 안전망 확충을 위해 반려동식물 지원 사업 ‘우리 같이 살까요?’를 8월부터 올 12월까지 추진한다.

고령화 현상, 1인 가구 증가 등으로 고독사가 사회적 문제로 대두됨에 따라 지역사회 차원에서 이를 방지하기 위해서다.

종로구의 경우 노인인구 비중이 높고 쪽방, 고시원 등에 거주하는 1인 취약계층 가구가 많아 매해 고독사 위험가구, 복지사각지대 발굴을 위한 전수조사를 진행하고 있다.

고독사 위험가구는 가족 또는 외부에 접촉하는 사람이 적고 사회활동을 하지 않아 지속적인 방문, 안부확인 등을 바탕으로 정서적 안정감을 줘야 한다.

하지만 본인 거부 등으로 문제 해결에 어려움이 있어 기존에는 고독사 위험가구 발굴 시 대상자가 요청하는 식료품, 생계비 지원 등 당장의 문제를 해결하기 위한 지원을 주로 추진해 왔다.

종로구는 이런 지원만으로는 근본적인 문제를 해결하기 어렵다고 판단, 취약계층에게 정서적 안정감을 제공할 수 있는 새로운 사업을 발굴하기 위해 반려동식물 제공에 나서게 됐다.

대상은 고독사가 우려되는 1000여 가구이며, 홀몸 어르신을 우선 선정할 계획이다. 복지지원과가 컨트롤타워를 맡아 이 사업을 총괄하고 각 동주민센터에서 고독사 위험가구를 발굴 등을 담당한다. 동주민센터는 지역사회보장협의체와 함께 대상자 가정방문, 안부전화 등을 병행할 예정이다.

반려식물은 취약계층의 거주환경을 고려, 채광과 통풍이 다소 어렵더라도 실내에서 잘 자라고 공기정화능력 역시 뛰어난 ‘스파트필름’, ‘자금우(천냥금), ’알로에‘ 등을 선정, 화분 역시 가벼우면서도 깨지지 않는 안전한 재질을 택해 만족도를 높이고자 한다.

화분 식재에는 발달장애인 원예직무 훈련을 실시하는 우리애그린 직업훈련생들이 참여한다. 이로써 발달장애인들이 도움을 받는 수혜자에서 지역사회에 관심을 갖고 문제 해결에 참여할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

반려동물은 취약계층의 주거여건과 경제적 부담 등을 고려해 어류로 지원한다. 형태와 색채가 아름답고 키우기 쉬우며 번식력이 강한 ‘구피’, ‘제브라다니오’ 등을 선정해 미니 어항과 함께 전달하게 된다.

김영종 구청장은 “코로나19 장기화와 경제적 빈곤 등으로 어려움을 겪는 저소득층, 복지사각지대 주민 등을 위해 반려동식물 지원사업을 진행하게 됐다”면서 “동협의체와 협업을 통해 주민관계망을 강화, 주민 간 서로를 살피는 인적안전망 강화로 고독사 예방을 위해 힘쓰겠다”고 전했다.

종로구는 그간 고독사 예방 및 복지사각지대 발굴을 위해 꾸준히 노력해 왔다. 2017년에는 우리동네 주무관 및 복지통반장, 복지플래너 등과 함께 ‘중장년층 독거남성 전수조사’, 2018년에는 ’주거취약계층 전수조사‘를 실시, 공적지원 및 민간자원 연계, 알맞은 복지정보를 제공한 바 있다.

또 지난해에는 ’중장년층 1인가구 전수조사‘를 실시, 경제적 빈곤이나 실직 등으로 어려움에 처한 주민들에게 복지상담과 복지자원 연계, 지속적인 사후관리를 진행했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr