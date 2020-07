신세계 프리미엄 아울렛, 추가 20% 할인…한섬 시즌오프 판매

30일까지 '그랜드 쇼핑 배케이션'

[아시아경제 차민영 기자] 신세계사이먼이 오는 30일까지 최근 휴가 트렌드인 스테이케이션에 맞춘 ‘그랜드 쇼핑 배케이션’을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 프로모션은 여주, 파주, 시흥, 부산 프리미엄 아울렛 전 점에서 동시 개최된다. 국내외 유명 브랜드들의 남녀 여름 패션 아이템부터 아웃도어 활동을 위한 아이템을 아울렛 가격에서 최대 20% 추가할인한다.

특히 프로모션 기간 전 점에서는 인기 브랜드의 시즌오프 행사가 열려 할인 혜택을 제공한다. 한섬은 시즌오프 행사를 개최해 타미힐피거, DKNY, 클럽모나코를 아울렛 가격에서 20% 추가 할인하고, 랑방, 발리, 무이는 19일까지 아울렛 가격에서 20% 추가할인한다. 띠어리, 구호, 르베이지, 라움, 산드로, 마쥬, SJSJ, 보브, 미샤, 지고트, 지컷 상품도 할인한다. 또한 나이키가 시즌오프를 통해 최초 정상 판매가 대비 최고 70%를 할인하고, 아디다스, 언어아머, 뉴발란스, 다이나핏 등도 동참한다.

점포별 인기 브랜드의 행사도 이어진다. 여주 프리미엄 아울렛에서는 역시즌 아이템으로 몽클레르가 상품을 최대 50% 할인한다. 파주 프리미엄 아울렛에서는 리빙 브랜드인 바세티가 여름 이불을 균일가 할인하고, 실리트는 냄비를 최대 75% 할인한다. 시흥 프리미엄 아울렛에서도 폴로 랄프로렌이 최대 60% 할인하고, 코스메틱 컴퍼니 스토어도 정상가 대비 최대 50% 할인한다. 부산 프리미엄 아울렛에서 살바토레 페라가모는 최대 80% 할인하고, 이세이미야케, 플리츠플리즈, 이자벨마랑은 최대 50% 할인한다.

한편, 신세계사이먼 프리미엄 아울렛은 신종 코로나 바이러스 감염증의 확산 방지를 위해 매장 곳곳에 손 소독제를 설치하고 주기적으로 방제, 방역을 시행하며 예방과 차단에 만전을 기울인다는 방침이다.

