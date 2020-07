[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 도시재생지원센터가 도시재생 전문가 양성에 본격 나선다.

센터는 16일 수원 장안구 경기대학교에서 도시재생 뉴딜 전문가 양성을 위한 교육과정 입학식을 가졌다고 17일 밝혔다.

국토교통부의 지원을 받아 시행되는 이번 교육과정은 도내 도시재생 코디네이터, 활동가 등 총 44명을 대상으로 오는 24일까지 진행된다.

센터는 철저한 방역지침을 준수해 교육을 진행한다. 하반기에는 온라인 수업을 병행해 직무역량 향상 심화과정도 마련한다.

한편 경기주택도시공사는 경기도와 위ㆍ수탁 협약을 통해 경기도 도시재생지원센터를 운영하고 있다.

