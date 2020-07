[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김희애가 안경 낀 수수한 모습을 공개했다.

16일 오후 김희애는 자신의 인스타그램 계정에 "기분 좋은 날 #고마워요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에서 김희애는 집으로 보이는 곳에서 안경을 낀 수수한 차림새로 앉아있었다.

한편, 김희애가 출연한 JTBC 드라마 '부부의 세계'는 지난 5월16일 종영했다.

