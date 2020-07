위원장 정옥주 의원, 부위원장 김민규 의원 선출

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 진안 군의회가 제263회 임시회를 통해 향후 1년 간 예산, 결산을 심의하게 될 예산결산특별위원회를 구성했다고 밝혔다.

16일 군의회에 따르면 예산결산특별위원회(이하 예결특위) 위원장에 정옥주 의원이, 부위원장에는 김민규 의원이 선출됐다. 임기는 오는 2021년 6월 30일까지이며, 올해 2차 추가경정예산안 심의를 시작으로 본격적인 활동에 임할 예정이다.

정옥주 예결특위 위원장은 “예산 및 결산 심사에 있어서 위원님들 한 분 한 분의 지혜를 모아 공공성과 효율성은 있는지, 꼭 필요한 사업에 편성됐는지 꼼꼼히 살펴 군민의 혈세가 낭비되지 않도록 예산안 심의에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

김민규 예결특위 부위원장은 “군민들이 만족할 수 있는 효율적인 예산안이 되도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr