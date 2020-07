주호영 "대통령 하고 싶은 말만…실망스러워"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 16일 문재인 대통령의 21대 국회 개원연설에 대해 "짐작은 했지만 대통령이 하고 싶은 말만 했고, 국민이 듣고 싶어하는 말씀은 없었다"며 "굉장히 실망스럽다"고 혹평했다.

주 원내대표는 이날 국회 개원식이 끝난 뒤 기자들과 만나 "특히 국민들이 궁금해하는 현안에 대한 언급이 없었다"며 이 같이 말했다.

그는 "이를 예상하고 질의 10개를 보낸 것"이라며 "이미 내용은 보냈고 강기정 청와대 정무수석과 공식적으로 만나 답변을 요구한 상황"이라고 밝혔다. 강 정무수석은 "질의사항에 성실히 답하겠다"면서도 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 사건에 대해선 '서울시는 우리가 답할 문제가 아니다'라고 설명한 것으로 전해졌다.

개원 연설 이후 이어진 문 대통령과 국회의장, 여야 지도부 환담 자리에선 "대통령이 늘 협치를 강조하지만 더불어민주당의 행태를 보면 독치를 하려는 것 같아서 헷갈린다. 우리보고 협치를 말하지 말고 민주당에 얘기해달라"고 말했다고 밝혔다.

강 정무수석은 고위공직자범죄수사처(공수처)를 빨리 출범시켜달라고 요청했다고 전했다. 주 원내대표는 "우리는 공수처법 위헌을 주장해서 심판을 기다리고 있는 상황"이라며 "여러 경우를 대비해 나름 준비하고 있지만 공수처법에 대한 입장 변화는 아니다"고 강조했다.

그는 이재명 경기지사가 대법원으로부터 '친형 강제입원'과 관련 무죄 취지의 원심 파기환송 판결을 받은데 대해선 "판결문을 더 보고 신중히 답변을 하겠다"며 "이 정권 들어 헌법재판소, 대법원, 검찰 모두 편향성 있는 분들로 많이 구성되서 특정세력 봐주기 위한 판결인지 따져봐야 한다. 법조인 출신 의원 중심으로 분석한뒤 당 공식 입장을 내겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr