대구 테마쇼핑몰 '동성로 스파크'에 입점한 파인캐주얼 '쉐이크쉑'

SPC그룹, 비수도권에서 부산이어 2번째 개점

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구의 랜드마크로 자리매김하고 있는 테마파크 쇼핑몰 '동성로 스파크'에 SPC그룹의 '쉐이크쉑' 국내 13호점이 개점했다.

지난 2016년 7월 서울 강남에 '파인 캐주얼'(Fine Casual) 첫 선을 보였던 SPC그룹은 지난 10일 대관람차·디스크오 등 옥상 놀이공원에다 유명 브랜드들이 대거 입점해 있는 복합쇼핑몰 '동성로 스파크' 1층에 164석 규모로 신개념 매장을 열었다.

파인캐주얼은 파인다이닝(Fine Dining)과 캐주얼 다이닝(Casual Dining)의 합성어로, 고급스러운 분위기와 합리적인 가격의 조화를 의미한다. 가성비에 고급스러운 이미지를 더한 것이 특징이다.

'쉐이크쉑 대구 동성로점'은 파리 3대 미술관 중 하나인 퐁피두센터를 본딴 '인사이드 아웃'(Inside-out) 콘셉트를 바탕으로 매장을 연출했다. 그래피티 아티스트 '제바'(XEVA)와 협업해 뉴욕에서 대구까지 연결되는 형형색색의 그래피티 작품 '뉴욕 투 대구'(New York to Daegu)로 활기찬 분위기를 강조했다.

이 곳에는 쉑버거, 쉑 스택, 스모크쉑 등과 같은 기존 메뉴 외에도 대구의 명물인 쫀득한 꿀떡과 크런치한 달고나 등을 바닐라 커스터드와 달콤하게 조합한 디저트 '달고나 대구'(Dalgona Daegu)를 시그니처 메뉴로 선보인다. 또한 대구의 로컬 수제 맥주 브랜드 대도양조장의 '대도 헬레스'(DAEDO Helles) '대도 IPA'(DAEDO IPA)도 여기서 맛볼 수 있다.

해피포인트 어플리케이션에서는 31일까지 '대구 동성로점'에서만 사용 가능한 '쉑 플랍플랍 혜택가 쿠폰'을 24일까지 다운로드 받을 수 있다.

쉐이크쉑 관계자는 "작년 7월 문을 연 '부산 서면점' 이후 두 번째 비수도권 매장을 대구에서 선보이게 됐다"면서 "대구시민들의 성원에 감사드리며 앞으로 더욱 다양한 지역에서 쉐이크쉑의 맛과 호스피탈리티(hospitality··따뜻한 환대) 문화를 알려나가겠다"고 전했다.

