[신간 안내] <절대수익 투자법칙> 外

◆절대수익 투자법칙= 세계적인 헤지펀드 브리지워터를 창업한 레이 달리오의 올 웨더(All Weather) 펀드 투자법 분석. 올 웨더 펀드는 24년간 누적수익률 480%를 기록했다. 올 웨더 펀드는 전체 시장에서 시가총액 비율대로 매수해 시장수익률을 추구한다. 또 다양한 자산군의 상장지수펀드(ETF)에 투자해 자산을 배분한다.(김동주 지음/이레미디어)

◆전략가의 일류 영업= 영업 이론과 전략을 사례를 통해 쉽게 설명한다. 글쓴이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 대면 영업이 어려워진 상황에서 더욱 전략적 영업을 중요하다고 강조한다. 10시간 가운데 7시간은 정보와 전략에 투자하는 7대3 전략 등 업종을 불문하고 적용 가능한 전략부터 업종별로 필요한 맞춤형 전략을 소개한다.(김유상 지음/세종)

◆줄무늬를 슬퍼하는 기린처럼= 1991년 작품 활동을 시작한 박형준 시인의 일곱번째 시집. 시인이 시집을 낸 것은 7년 만이다. 그동안 시인은 기성세대가 되고 삶의 중요한 변곡점을 겪어야 했다. 시인에게 지난 7년은 세속화하는 과정이자 뭔가 찾으려 노력한 시기였다. 이번 시집은 그 결과물이다. 시인은 시집을 정리하며 나름의 성찰과 고민의 흔적을 발견했다고 밝혔다.(박형준 지음/창비)

