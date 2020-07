모바일 결제 플랫폼 젤 페이 제휴 개인간 실시간 간편송금 서비스 출시…국내은행 최초



[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 미국법인인 우리아메리카은행이 현지 모바일 결제 플랫폼 젤 페이(Zelle Pay)와 제휴해 실시간 간편송금 서비스를 출시했다고 16일 밝혔다.

젤 페이는 JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고 등 미국 대형은행이 공동 구축한 디지털 결제 플랫폼이다. 현재 미국내 500여개 은행이 젤러 페이와 제휴해 간편 송금 서비스를 제공하고 있다. 계좌번호, 이메일, 전화번호를 통한 실시간 송금이 가능하다. 미국에 진출한 국내은행 중에는 우리아메리카은행이 최초로 서비스를 제공한다.

우리은행 관계자는 “이번 간편송금 서비스 출시를 통해 빠르고 간편한 실시간 송금을 원하는 고객 니즈에 부합해 신규 고객 유치가 기대된다”고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr