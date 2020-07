현대기아차, 22일부터 여름철 무상점검 서비스 실시

[아시아경제 우수연 기자]현대기아자동차가 본격적인 휴가철을 맞아 '하계 특별 무상점검 서비스'를 실시한다고 16일 밝혔다.

이달 22일부터 24일까지 진행되는 '하계 특별 무상점검 서비스;는 현대차(제네시스 포함) 전국 22개 직영 서비스센터와 1369개 블루핸즈, 기아차는 전국 18개 직영서비스센터 및 798개 오토큐에서 동시에 진행된다.

이번 무상점검 서비스는 여름 휴가철 장거리 운행에 앞서 차량 주요 부품 점검하고 각종 사고를 미연에 방지하기 위해 마련됐다.

해당 기간 중 현대기아차 서비스 거점을 방문하는 고객 차량을 대상으로 엔진 구동 상태, 냉각수 및 오일 누유 여부, 타이어 공기압, 브레이크 패드 마모도, 각종 등화 장치 점등 상태 등 휴가철 장거리 운행에 필요한 다양한 점검 서비스를 제공한다.

현대차 블루핸즈와 기아차 오토큐를 통해 점검을 희망하는 고객은 현대차 통합 고객 서비스 앱 'myHyundai'와 기아차 통합 모바일 고객 앱 'KIA VIK'에서 무상 점검 쿠폰을 다운로드한 후 기간 내 방문하면 점검 서비스를 제공받을 수 있다.

제네시스 고객의 경우 제네시스 홈페이지에서 신청 후 SMS로 쿠폰을 받아 점검 서비스를 제공받을 수 있다. 다만 직영 서비스센터로 입고할 경우 현대차 고객은 사전 예약 후 방문해야하며, 기아차 고객은 현장 방문 후 접수가 필요하다.

현대기아차 관계자는 "꾸준한 고객 성원에 보답하고 실질적 혜택을 제공하고자 하계 무상점검 서비스를 마련했다"며 "장거리 운행 전 체계적 차량 점검 서비스를 받고 안전하고 즐거운 여름 휴가를 보내시길 바란다"고 전했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr