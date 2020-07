대전 ‘트램사업’ 방향 윤곽…테미고개 지하화는 '숙제'

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 도시철도 2호선 트램사업의 방향 윤곽이 나왔다.

16일 대전시에 따르면 최근 기획재정부는 총사업비 조정 심의위원회를 열어 대전 트램 사업의 1차 총사업비를 7492억원으로 조정해 통과시켰다.

이는 지난해 8월 한국개발연구원(KDI)가 예비타당성조사 면제사업 사업계획 적정성을 검토해 내놓은 사업비 7528억원보다 36억원 줄어든 규모다.

세부적으로 시는 서대전육교 지화하 사업비로 225억원, 차량 제작 감독비 등 명목으로 48억원을 증액한 반면 예비비 명목의 309억원은 총사업비 관리지침에 따라 전액 감액됐다.

트램 노선의 지하화 필요성이 제기된 2개 구간 중 서대전육교는 지하화가 결정된 반면 테미고개는 결정이 유보되기도 했다.

우선 심의회에서 서대전육교 구간은 트램이 운행될 2차로만 고심도 터널로 조성하는 방식에서 8차초 모두를 지하화하는 방식으로 변경됐다. 서대전육교가 노후(건설 후 50년 이상)한 점을 들어 이를 철거한 후 기존 6차로를 포함해 8차로를 지하화하겠다는 시의 제안이 받아들여진 것이다.

다만 기재부는 이 사업에 투입될 전체 사업비 945억원 중 225억원(부족분)을 시가 부담하는 것을 조건으로 서대전육교 전체 차로 지하화에 합의했다.

반면 테미고개 지하화는 잠정 유보됐다. 시는 테미고개 정상부를 낮추기 위해 연장 1.06㎞에 2차로 터널을 뚫는 방안을 제시했다. 하지만 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 재정압박으로 테미고개 지하화 사업비가 총사업비 조정에 반영되지 않은 것이다.

이에 시는 유보된 테미고개 지하화 방안과 관련해 설계단계에서 안전성과 교통혼잡도 등을 다시 정밀 검토해 재협의할 방침이다.

한편 시는 총사업비 조정 결과를 반영한 기본계획 변경안 수정본을 대광위에 제출하면 내달 중으로 기본계획 승인이 날 것으로 기대한다. 또 현재 설계용역비 167억원이 확보된 점을 들어 대광위로부터 기본계획 승인을 받는 즉시 용역을 발주하면 10월 용역착수에도 문제가 없을 것으로 내다본다.

성기문 시 트램도시광역본부장은 “대전 트램사업의 총사업비 조정은 기본계획 변경승인 절차의 큰 관문을 통과한 것이라는 점에서 의미가 있다”며 “시는 이번 조정에서 미반영 된 테미고개 지하화 사업도 실시설계 단계에서 최적의 대안을 마련해 재협의할 방침”이라고 말했다.

