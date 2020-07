반려동물 데리고 택시 탄다…'마카롱 펫 택시' 출시

[아시아경제 부애리 기자] KST모빌리티가 반려인을 위한 '마카롱 펫 택시'를 출시한다고 16일 밝혔다.

마카롱택시 운영사인 KST모빌리티는 이날 마카롱 펫 택시를 비롯해 노약자를 위한 '병원 동행 서비스', 자전거 이용자를 위한 '자전거를 품은 택시' 등 3종의 서비스를 선보였다.

'마카롱 펫 택시'는 케이지 없이 반려동물과 반려인이 편리하게 탑승할 수 있다. 택시 내에는 펫시트와 전용 안전벨트, 배변패드 등 반려동물 탑승을 위한 편의 물품이 갖춰져있다. 반려동물의 안정을 돕는 전용 음악도 준비했다.

마카롱 펫 택시는 서울에서 먼저 서비스를 시작한다. 최소 2시간 전에 마카롱택시 어플리케이션(앱)에서 예약하면 된다. 서비스 요금은 9900원(예약비)이고, 운송 요금은 별도다. 반려동물과 반려인이 반드시 함께 탑승해야 하며 최대 2마리(1마리는 반려동물 펫시트 이용, 나머지 1마리는 주인이 품고 탑승)까지 이동이 가능하다.

병원 동행 서비스는 부모님이나 자녀, 임산부 등 병원 동행이 필요한 교통약자를 위한 이동서비스다. 전문 교육을 받은 마카롱택시 드라이버(쇼퍼)가 병원까지 안전한 이동과 승하차를 돕고, 전문 매니저가 병원 내 진료 일정에 동행하며 지원한다. 동행 매니저는 출발지 또는 방문 병원 등 이용자가 원하는 장소와 시간에 만날 수 있다.

병원 동행 서비스 이용 요금은 이동서비스만 예약하는 경우 1만원이며 동행 매니저 동행 서비스는 4만4000원(2시간), 6만6000원(3시간), 8만8000원(4시간)이다. 운송 요금은 별도다.

KST모빌리티는 '자전거를 품은 택시' 서비스를 서울에서 먼저 시작했다. 해당 택시에는 최대 3대(대당 15kg 미만)의 자전거 거치가 가능하고, 이용 요금은 자전거 1대당 3000원이고 운송 요금은 별도로 받는다. 이용을 위해서는 마카롱택시 앱에서 최소 2시간 전에 예약하면 된다.

최인찬 KST모빌리티 사업총괄 부대표는 "이번에 출시한 신규 이동서비스 3종은 반려동물 양육 가구, 1인 가구, 자전거 이용자 등이 증가하고 있는 한국 사회의 달라진 생활양식을 반영하고 있다"라며 "다양한 가맹택시 서비스 상품을 지속적으로 개발해 사용자의 다양한 이동 니즈를 만족시켜 나가겠다"라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr