창원시, ‘제2회 지방자치단체 사회적경제 정책평가’ 우수상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 서울 양평동 소셜캠퍼스 온 제2캠퍼스에서 개최된 ‘2020년 제2회 지방자치단체 사회적경제 정책평가’ 시상식에서 사회적 경제 활성화 전국네트워크 상임공동대표 상을 수상했다고 14일 밝혔다.

고용노동부와 사회적 경제 활성화 전국네트워크가 공동 주관한 ‘제2회 지방자치단체 사회적 경제 정책평가’는 사회적 경제 정책의 현재와 발전 방향에 대한 이해를 높이기 위해 지난해 이어 두 번째로 개최됐다.

전국 17개 시도 광역 및 226개 기초자치단체를 대상으로 사회적경제 정책기반 정비, 지원수준, 정책성과 거버넌스 등이 평가됐다.

그 결과 광역에서는 경북도와 기초지자체에서는 창원시, 서울 성동구가 최종 선정됐다.

시는 2018년 11월 ‘창원시 사회적경제 육성 및 지원’ 등 조례 제정을 시작으로 지난해 1월 사회적 경제담당을 신설, 3월 사회적경제지원센터를 설립하며 사회적경제의 기반을 마련했다.

박상석 창원시 일자리창출과장은 “이번 수상은 그간 창원시가 사람 중심 사회적 가치실현을 위해 펼쳐온 정책을 인정받은 것이다”며 “앞으로 사회적 경제 활성화를 통해 지역 사회의 지속할 수 있는 발전을 담당하는 한 축으로 성장해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

