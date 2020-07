[아시아경제 오주연 기자] 팍스넷 팍스넷 038160 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 862 2020.07.14 07:47 장시작전(20분지연) close 은 김모 전 회장과 박모 전 대표이사에 대해 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률위반(배임), 업무상 횡령 및 업무상 배임이 발생했다고 14일 공시했다. 횡령 등 발생금액은 367억8779만원 규모이며 이는 자기자본대비 79.61%에 해당한다.

팍스넷 측은 "고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정"이라고 전했다.

