경북도, 디지털통상 시대 맞춤형 청년무역인 양성에 박차

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경상북도는 13일 한국무역협회 대구경북지역본부에서 무역협회 관계자, 교육생 등 70여명이 참석한 가운데 ‘제8기 경북청년무역사관학교’ 입교식을 했다.

도는 지난 2013년 한국무역협회와 업무협약을 맺고 매년 청년 무역 전문인력을 양성하고 있다.

지난해까지 502명의 교육생을 배출했다. 취업대상자 344명 중 282명(82%)이 취업해 수출입무역 일선에서 활동하고 있다.

이번 제8기 60명 모집에는 187명이 지원해 3대 1의 경쟁률을 보였다.

도는 급변하는 국제 교역에 대비해 무역실무와 현장의 전문지식을 쌓으려는 청년들의 수요가 반영됐다고 본다.

또한 도는 대구·경북 상생 차원에서 대구지역 대학생 13명을 선발했다. 이를 통해 두 지역의 상생 협력을 위한 청년들의 소통과 네트워크도 구축해 나간다.

선발된 교육생들은 지난 6월 온라인 교육을 시작으로, 이달 13일~30일까지 3주간 무역실무 집합 교육을 받게 된다.

교육 수료 후에는 ▲우수 수료생 무역현장탐방(일본, 인도네시아 등) ▲무역아카데미 온라인 심화 강좌 수강 ▲국제무역사 등 관련 자격증 취득지원 등 국제 무역환경 견문을 넓히고 취업역량을 강화하는 프로그램도 적극적으로 지원할 예정이다.

도는 이 사업이 청년들에게 호응이 높은 만큼, 다양한 직무교육 과정을 개발하고 국내외 무역 동향 및 기업 채용 정보 확대로 청년취업 해소와 중소기업 경쟁력 제고에 기여토록 교육과정도 더욱 특화해 나갈 방침이다.

전우헌 경상북도 경제부지사는“코로나19로 새로운 가치와 기준이 만들어지면서 동시에 많은 기회가 생겨나고 있다”며, “디지털 통상 시대를 맞아 새롭게 역량을 갈고닦아 준비된 청년무역인으로서 세계시장을 개척해 나가길 바란다”며 새 출발을 응원했다.

