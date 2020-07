고(故) 박원순 서울시장, 고향 경남 창녕에서 영원한 안식

허성무 창원시장 등 창녕 장마면 장가1구 조문 잇따라

창녕군민 “대통령 되면 지역 발전 가능성 희망” 침통

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 고(故) 박원순 서울시장이 태어나고 유년을 보낸 고향 경남 창녕 역시도 비통함을 감추지 못하고 있다. 10일 북악산에서 사망한 채 경찰에 발견된 고 박 시장은 자신의 유해를 선친이 합장된 창녕군 장마면 장가 1구 선산에 뿌려달라 유언했다.

고 박 시장의 유해는 13일 오전 6시 서울대병원을 나와 오후 5시께 장가 1구에 도착했다. 1956년 창녕에서 태어난 고 박 시장은 장가 초등학교와 영산중학교를 졸업했고, 유년 시절 부모님이 소작농을 할 정도로 가난했다는 이야기를 자주 했다.

고 박 시장은 경기고등학교를 진학하기 위해 서울 유학길에 오르면서 고향은 언제나 다시 돌아가고 싶고, 그리운 곳으로 남아 있었다.

그가 안식하게 될 장마면은 수많은 취재 차량과 그를 애도하기 위해 시민들의 발길이 이어졌다.

주민들은 그를 바르고 선한 사람으로 기억하고 있었다. 대선 때마다 후보로 늘 거론되고 있었다는 점과 인권변호사로 활약하면서 약자를 위해 목소리 높인 점 등을 높게 평가했다.

고 박 시장의 운구 차량을 보기 위해 기다린 주민은 “그가 대통령이 되면 창녕도 발전하게 될 것이라는 말을 많이 하곤 했다”며 “노무현 대통령 고향인 김해 역시 발전하게 된 것도 노 전 대통령 덕분 아닌가. 그만큼 군민들에게는 서울시장이 아닌 창녕의 큰 별이라 말할 정도였다”고 말했다.

이날 고 박 시장의 마지막을 보기 위해 한정우 창녕군수, 허성무 창원시장, 김정호 국회의원, 조희연 서울시 교육감 등도 그의 마지막을 함께 했다.

가장 먼저 도착한 허 시장은 “비통함 이루 말할 수 없다”고했고, 김 의원은 “그가 인권 변호사로 활약할 당시부터 뜻을 함께하기도 한 동지였다”며 “진심 애통한 마음 이루 말할 수 없다”고 안타까워했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr