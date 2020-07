두산重-서부발전, 차세대 한국형복합 발전 구축 협력 MOU 체결

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업이 한국서부발전과 ‘차세대 한국형복합 발전 구축 협력에 관한 협약(MOU)’을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약식에는 김병숙 한국서부발전 사장, 정연인 두산중공업 사장 등 두 회사 관계자 30여명이 참석했다.

한국서부발전과 두산중공업은 이번 협약을 통해 중장기적으로 국내외 복합화력 시장에서 경쟁력 있는 한국형복합 모델을 개발하고 해외 사업 네트워크를 활용해 차세대 한국형복합 모델의 해외시장 개척을 위해 상호 협력하기로 했다.

또한 국내 가스터빈 관련 중소·중견 기업의 국산기자재 기술개발을 지원하고 국내외 시장 판로 확보에도 적극 협력하는 등 국내 가스터빈 산업생태계 육성에도 힘을 모을 계획이다.

두산중공업은 지난해 12월 한국서부발전과 김포열병합발전소 가스터빈 공급계약을 체결해 독자개발한 발전용 대형 가스터빈 실증 과정을 진행하고 있다. 서부발전은 실증을 통해 얻은 운전·기술 정보를 두산중공업에 제공해 차세대 한국형 복합 모델이 성공적으로 시장에 진입할 수 있도록 협력할 예정이다.

최근 발표된 9차 전력수급기본계획 브리핑 자료에 따르면 폐지되는 석탄발전 30기 가운데 24기를 천연가스 발전으로 전환된다. 이를 포함하면 국내 천연가스 발전은 2020년 41.3GW에서 2034년 60.6GW로 대폭 늘어날 것으로 전망된다.

정연인 두산중공업 사장은 “국내 가스터빈 산업 육성을 위한 서부발전의 의지와 두산중공업의 노력이 이번 협약으로 더욱 실질적인 성과를 만들어 낼 것"이라며 "앞으로 국내 협력사들과 선순환적인 동반성장 체제를 구축해 가스터빈 산업생태계 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.

