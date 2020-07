코스피, 기관·외국인 매수세에 1.6%대 상승마감

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 기관과 외국인의 매수세에 상승마감했다.

13일 코스피는 전 장보다 1.67%(35.81포인트) 오른 2186.07에 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 장보다 0.94%(20.26포인트) 상승한 2170.51로 장을 시작한 뒤 기관과 외국인의 매수세가 커지면서 상승폭을 키웠다.

코스피시장에서 이날 외국인과 기관은 각각 1004억원, 2014억원어치 주식을 샀다. 반면 개인은 홀로 2898억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,400 전일대비 700 등락률 +1.33% 거래량 12,005,193 전일가 52,700 2020.07.13 15:30 장마감 close (1.33%), SK하이닉스(0.24%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 329,000 전일대비 4,500 등락률 +1.39% 거래량 764,900 전일가 324,500 2020.07.13 15:30 장마감 close (1.39%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 547,000 전일대비 18,000 등락률 +3.40% 거래량 366,603 전일가 529,000 2020.07.13 15:30 장마감 close (3.20%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 3,000 등락률 +0.77% 거래량 409,756 전일가 391,000 2020.07.13 15:30 장마감 close (0.77%)가 상승했다.

이경민 개신증권 연구원은 “외국인 현선물 순매수세와 한국판 뉴딜 종합계획 발표, 코로나19 백신치료제 개발 기대감이 섞이면서 긍정적인 투자심리를 이끌어냈다”며 “코스닥지수는 IT부품, 소프트웨어, 제약·바이오 종목이 강세를 보였다”고 말했다.

같은시각 코스닥지수는 전 장보다 1.08%(8.38포인트) 오른 781.19로 장을 끝마쳤다. 지수는 전 장보다 0.66%(5.11포인트) 오른 777.92로 장을 시작해 상승폭을 키워나갔다. 코스닥시장에선 개인이 884억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 453억원, 241억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 106,600 전일대비 200 등락률 +0.19% 거래량 1,111,224 전일가 106,400 2020.07.13 15:30 장마감 close (0.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 136,600 전일대비 2,400 등락률 +1.79% 거래량 660,839 전일가 134,200 2020.07.13 15:30 장마감 close (1.79%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 180,400 전일대비 7,900 등락률 +4.58% 거래량 3,605,709 전일가 172,500 2020.07.13 15:30 장마감 close (4.58%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 137,300 전일대비 400 등락률 +0.29% 거래량 244,612 전일가 136,900 2020.07.13 15:30 장마감 close (0.29%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 64,100 전일대비 1,900 등락률 +3.05% 거래량 1,027,402 전일가 62,200 2020.07.13 15:30 장마감 close (3.05%)가 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr