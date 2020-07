부산 기장군, ‘기장형 일자리 프로젝트’ 가동

코로나19 극복 위해 기장형 희망일자리사업 참가자 모집

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 오는 15일부터 24일까지 코로나19 극복을 위한 ‘기장형 희망일자리사업’ 참여자 737명을 모집한다.

이번 사업은 코로나19 장기화로 지역경제가 침체하고 고용시장 위기가 확대됨에 따라 대규모 공공일자리를 제공해 군민의 삶과 지역경제 회복에 도움을 주기 위해 마련됐다.

분야별 모집인원은 생활방역 지원 232명, 긴급 공공업무 지원 109명, 공원녹지관리 65명, 환경개선(정비) 279명, 청년일자리(행정보조) 52명 등이다.

선발되면 기장군 각 사업부서(읍·면 포함)로 배정돼 공공업무를 수행하게 되며, 하루 4시간에서 6시간, 주 5일 근무하며 5개월 이내로 일하게 된다. 공고일 현재 만 18세 이상의 근로능력이 있는 미취업 기장군민이면 신청 가능하다.

참여 희망자는 기한 내에 주소지 읍·면 행정복지센터, 청년일자리(행정보조, 만34세 이하) 분야인 경우 기장군청 1층 일자리종합센터를 방문해 접수하면 된다.

코로나 19 감염예방 및 접수 시 번잡 해소를 위해 가급적 출생연도에 따른 5부제 방문을 권장한다.

군 관계자는 “이번 희망일자리사업은 코로나19 사태가 장기화되면서 생계에 어려움을 겪는 군민들에게 직접적인 경제활동을 지원해 생계안정을 돕고 지역경제에 활력을 불어넣는 대책이 될 것이다”며, “일자리를 원하는 군민 여러분의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

자세한 내용은 기장군청 홈페이지 공고란을 확인하거나, 일자리경제과로 문의하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr