김해시, '리빙랩 프로젝트' 본격 추진 … 굿네이버스 MOU

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 시청 회의실에서 사업 주관단체인 굿네이버스와 활천동 주민 등 20여명이 참석한 가운데 '지역공동체 회복을 위한 좋은이웃 플랫폼' 사업 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

경남도의 2020년 사회혁신 리빙랩 공모에 선정된 이번 프로젝트는 기업 등으로부터 필요한 물품을 후원받아 사회적 고립을 겪고 있는 취약계층에 전달하고 관계 맺음을 늘려 지역 공동체를 강화하는 데 목적이 있다.

시는 기업과 소상공인, 행정과 지역주민 간 네트워크를 구축하고 주체별 역할 분담을 위한 각종 교육과 홍보를 강화해 혁신 리빙랩 프로젝트의 모범사례를 만들어나갈 계획이다.

김은정 굿네이버스 경남동부나눔인성교육센터장은 "이 사업은 민관 상호 협력과 연대를 통한 공동체 사업으로 그 의미가 크다. 우리 동네 취약계층을 대상으로 좋은 이웃 맺음을 통해 세심한 이웃 관계가 확산되기를 기대한다"라고 전했다.

