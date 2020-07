[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 경부고속도로 서울방향 건천주유소는 신용카드 결재방식을 IC칩 방식으로 전환했다고 13일 밝혔다.

특히 건천주유소는 고객들이 주유중 신용카드를 빼는 바람에 빈번히 결재오류가 일어나는 사례를 방지하기 위해 IC카드 투입구에 잠금(락LOCK) 기능을 장치했다.

주유소 관계자는 "마그네틱카드의 불법 복제 등에 대한 사회적 우려를 감안, 안정되고 보안이 강화된 IC칩 결제방식을 도입했다"면서 "IC칩 락 기능을 통해 결재오류 줄이면서 고객들의 결재 시간 단축 및 재 결재 등 불편함을 줄여 큰 호응을 얻고 있다"고 전했다.

