하성운 X 베네피트 "데뷔 때부터 바른 틴트"

[컬처&라이프부 최정화 기자] 하성운과 베네피트가 두 번째로 함께한 메이크업 화보가 공개됐다.

글로벌 메이크업 브랜드 베네피트(benefit)가 공개한 틴트 캠페인 화보는 하성운이 2019년 베네피트 신제품 ‘러브틴트’ 화보로 뷰티 업계에 남자 립 틴트 모델로 센세이션을 일으킨 후, 두 번째 만남이라 더 특별하다.

하성운은 베네피트 틴트 중 맑은 레드 컬러, 망고 코랄, 형광 체리빛, 장밋빛 틴트 총 4가지 컬러의 틴트 화보 룩을 선보였다. 화보 속에서 하성운은 한층 더 날렵해진 턱 선과 함께 체리를 한 입 베어 물 듯 맑은 레드 컬러의 도톰한 입술을 과시했다. 또, 상큼한 오렌지 컬러 배경에 망고 코랄 컬러 립 틴트를 바르며 아이컨택 하고 있는 모습은 빨려 들어갈 듯한 매력을 뿜고 있다. 특히 장밋빛 베네틴트 화보는 모공 하나 없는 하성운의 맑은 피부 톤과 조화를 이루어 몽환적이고 섹시한 분위기를 자아내고 있다. 마지막으로 형광 체리빛 컬러 틴트를 바른 모습은 소년 같은 얼굴과 반전되는 여심을 울리는 팔 근육까지, 뷰티 모델로서 흠잡을 수 없는 완벽한 화보를 완성했다.

그는 “데뷔 때부터 메이크업 아티스트가 발라주었던 것이 바로 베네피트 틴트였다”며, “립 메이크업은 보통 컬러가 진하고 묻어나 별로 좋아하지 않는데 베네피트 틴트는 가볍고 잘 묻어 나지 않는 것은 물론, 자연스러운 컬러감에 꾸준히 쓰고 있는 아이템이다”라고 전했다.

한편, 하성운은 세 번째 미니 앨범 활동을 성공적으로 마무리하고 현재 오디오쇼 ‘심야 아이돌’ 진행과 버라이어티 예능 프로그램 ‘위플레이 시즌2’에 만능 캐릭터로 출연하며 활약 중이다.

이번 화보 속 하성운의 립 메이크업을 완성한 베네피트 틴트 제품은 전국 베네피트 매장 및 온라인 몰에서 만나볼 수 있으며, 틴트 구매 시 하성운 사인이 들어간 미공개 컷 포토를 증정할 예정이다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr