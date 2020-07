진성준 "박 시장 장례 시비하는 것, 정치적 의도…시민에 대한 모독"

[아시아경제 원다라 기자] 진성준 더불어민주당 의원이 박원순 서울시장의 장례식에 대한 문제제기는 정치적의도가 있는 것이라고 비판했다. 박 시장 장례위는 장례를 5일간, 서울특별시장으로 치르기로 했고 이를 두고 피해자에 대한 2차 가해라는 지적이 제기되고 있다.

진 의원은 13일 오전 MBC 라디오에 출연해 '서울시장으로 치러지는 것에 대한 문제제기가 많이 있다'는 질문에 "현직 시장의 장례를 서울시장으로 치른다는 것은 자연스러운 일이라고 생각한다. 장례식 자체를 시비하는 것은 정치적 의도가 있다고 생각된다"고 답했다. 이어 "온라인 분향소에 100만명의 시민이 참여하고 있고, 현장 빈소나 분향소를 찾은 시민들만도 수 만명"이라면서 "이런 분들에 대한 모독이자 모욕이 아닐수 없다"고 강조했다.

진 의원은 박 시장의 장례가 서울특별시장으로 치러지는 것을 반대하는 청와대 국민청원 서명이 55만명이 넘어섰다는 것에 대해서는 "물론 판단에 따라선 문제제기는 있을수는 있지만, 그것은 박 시장이 가해자라고 하는 것을 기정사실화하는 것이기 때문에 사자명예훼손에도 해당된다. 차분히 따져봐야 한다"고 답했다.

피해 호소인 관점에서 2차 가해가 될수 있다는 질문에는 "동의하기 어렵다"면서 조문을 한다든가 애도를 표하는 것은 자발적인 의사에 따른 선택"이라면서 "그 자체로 인정되고 존중돼야 된다고 생각한다"고 말했다. 또 "논란이 되고 있는 문제에 대해선 필요하다면 조사가 이뤄질수 있을것"이라면서도 "가해자로 지목되고 있는 분이 부재한 상황, 타계한 상황에서 진실이 드러날수 있겠는가 하는 문제는 여전히 남아있다고 생각한다"고 말했다.

박 시장 재임시절 서울정무부시장으로 일하기도 했던 진 의원은 개인적 소감을 묻는 질문에 "박 시장과 함께 일하면서 그가 새로운 시대를 열기 위한 구상과 기획을 갖추고, 누구보다 그 구상과 기획을 실현하기 위해서 헌신했던 것을 잘 아는 사람으로서 상실감을 뭐라고 말씀드려야 될지 모르겠다"면서 "우리 사회는 탁월한 혁신가를 잃었다"고 말했다. 이어 "극단적인 선택으로 그의 부재상황이 발생했다는 점이 참 안타깝다"면서 "살아서 해명할 부분이 있어서 해명했으면 어땠을까, 과오에 대해서 솔직하게 사과했으면 어땠을까 그런 점이 안타깝다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr