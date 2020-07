치매 노인 '코로나19' 더 잘 걸린다

코로나19 세포에 감염시키는 유전자

고령의 치매 환자에게서 더욱 많이 발견

[아시아경제 황준호 기자] 고령의 알츠하이머(치매) 환자가 일반 노년층보다 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염에 더욱 취약하다는 연구 결과가 나왔다. 코로나19 바이러스를 받아들이는 유전자가 고령의 치매 환자에게서 더욱 많이 발견돼, 감염 확률이 더욱 높다는 것이다. 특히 치매 증세가 심할수록 이 효소가 많이 발견된다는 점에서, 이들을 위한 방역 체계 정비가 필요하다는 지적이 제기된다.

고령의 치매 환자 코로나19에 더욱 취약



주재열·임기환 한국뇌연구원 박사의 연구팀은 알츠하이머성 치매를 앓는 고령 환자들이 일반 노년층보다 코로나19의 수용체인 안지오텐신전환효소(Ace2) 발현 수치가 높다는 연구결과를 국제 학술지인 '감염저널'에 최근 발표했다고 13일 밝혔다.

연구팀은 빅데이터와 전사체 전사체 분석기법(RNA 시퀀싱)을 통해 알츠하이머 질환을 앓는 고령의 환자에 뇌조직이나 혈액의 유전정보를 분석했다. 이 결과, 일반 노년층에 비해 Ace2 발현량이 높다는 것을 확인했다. 이어 알츠하이머 모델 실험용 쥐 실험을 통해서도 같은 결과를 얻었다. 또한 연구팀은 치매 초기, 경증, 중증 환자 그룹 유전체 분석을 통해 치매가 진행될수록 Ace2 발현이 점진적으로 증가한다는 사실을 밝혀냈다.

고령의 치매 환자를 위한 코로나19 예방책 필요



이번 연구가 주목받는 것은 Ace2의 발현 여부가 코로나19 감염율을 높일 수 있기 때문이다. 연구팀은 "Ace2는 코로나19와 결합해 세포 내 침입을 돕는다. Ace2의 발현 수준이 높을수록 감염 위험도 커질 수 있다"고 설명했다.

주재열 박사는 "치매 증상이 있는 노인이라면 코로나19 예방에 더욱 신경써야 한다는 내용의 연구"라며 "우리 사회 각계에서도 치매 노인 환자에게 따뜻한 관심을 기울여야 한다"고 밝혔다.

한편 연구팀은 올해 초 알츠하이머 환자에게서 특이적으로 증가하는 유전자(Ube2h)를 발견한 바 있으며, 후속 연구를 통해 치매 진단이나 코로나19 예방과 관련한 다각적 접근법을 제시할 계획이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr