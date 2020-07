서초구 여권민원실 ‘그린힐링오피스’ 조성

실내 공기질 개선 효과가 탁월한 식물 다양한 형태 배치 쾌적한 민원 환경 조성... ICT 센서 활용 실내 환경과 식물 상태 주기적으로 점검·유지

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 연간 20만명 이용하는 서초구청 여권민원실을 ‘그린힐링오피스’로 조성했다.

‘그린힐링오피스’란 서울시 농업기술센터에서 2020년 공모한 사업으로 실내 공간 특성에 맞게 아비스, 스파티필름, 스킨답서스, 테이블야자 등 공기질 개선 효과가 탁월한 식물을 바이오월 등 다양한 형태로 배치하여 쾌적한 민원 환경을 조성하는 것이다.

사무실 안에 설치된 ICT 센서를 활용, 미세먼지 농도(PM2.5)를 측정하고 식물의 유지·관리를 주기적으로 실시한다.

또, 직원들을 대상으로 스트레스 지수(맥파측정기) 측정, 행복감척도, 만족도 조사 등도 실시하여 효과를 분석할 예정이다.

‘그린힐링오피스’ 조성을 통해 공기 질을 개선하는 것 뿐 아니라 적정습도를 유지, 민원 환경을 보다 쾌적하게 만들고 녹색식물이 많아져 시각적으로 편해지는 만큼 방문자와 직원들 스트레스를 낮추는 효과를 기대하고 있다.

또, 구는 코로나19 방역시스템을 강화하기 위해 여권민원실 출입문에 ‘에어 샤워 게이트’를 설치했다. 출입 시 체온 측정을 하고 에어샤워로 온몸의 먼지와 바이러스를 털어준다. 음압병동, 반도체 공장 등에서 쓰는 시설을 도입, 사람 간 접촉이 활발한 여권민원실을 더욱 안전한 곳으로 만드는 것이다.

조은희 서초구청장은 “주민들의 이용이 많은 여권민원실을 그린힐링오피스로 조성, 유해물질로부터 안전하고 기분 좋은 공간으로 만들었다”며 “앞으로도 민원 환경을 개선하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr