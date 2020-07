속보[아시아경제 김가연 기자] 인천시는 12일 필리핀에서 입국한 3명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

시에 따르면 3명은 지난 11일 오전 입국한 뒤 코로나 검사를 받은 결과 12일 확진 판정을 받았다.

이로써 인천 코로나19 확진자는 총 363명으로 늘어났다.

