속보[아시아경제 김가연 기자] 광주시에 따르면 배드민턴 클럽 관련 확진자와 접촉한 남녀 3명이 코로나 확진 판정을 받았다. 이들은 60~80대로 광주 157~159 확진자로 분류됐다.

157번 확진자는 80대 여성으로 149번 확진자와 접촉 했으며, 158·159 확진자는 60·70대로 광주 151번 확진자와 접촉했다.

이 외에도 확진자와 접촉해 자가격리 중이었던 60대 남성은 격리 해제 전 검사에서 양성 판정을 받아 160번 확진자로 분류되었으며, 161번 확진자는 60대 여성으로 현재 조사 중이다.

이로써 광주 누적 확진자는 총 161명이 됐다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr