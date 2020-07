[아시아경제 박철응 기자, 전진영 기자] 노영민 대통령 비서실장과 강기정 정무수석, 윤도한 국민소통수석 등이 10일 오후 서울대병원 장례식장에 마련된 고(故) 박원순 서울시장 빈소를 찾아 조문했다.

노 실장은 취재진들과 만나 "대통령께서 연수원 시절부터 오랜 인연을 쌓아오신 분인데 너무 충격적이란 말씀을 하셨다"고 전했다.

