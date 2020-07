장수군, 코로나19 확산세로 번암 물빛 축제 ‘취소’

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 장수군이 번암면 물빛 공원에서 한여름의 물과 함께하는 제4회 번암 물빛 축제를 코로나19로 취소한다고 10일 밝혔다.

번암면 물빛축제추진위원회는 회의를 열고 오는 8월 7~8일까지 개최될 예정이었던 제4회 번암 물빛 축제의 취소를 최종 결정했다.

임정택 축제 위원장은 “코로나19 확산세가 진정되지 않고 향후 추이 또한 예측하기 어려워 지역내 감염방지와 안전을 위해 부득이하게 제4회 번암 물빛 축제를 취소하게 돼 안타깝다”며 “앞으로 더 부단히 준비해 더 나은 축제가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 번암 물빛 축제는 번암면의 주요 자원인 ‘물’을 테마로 한 주민 화합형 축제로 물놀이 시설과 하천를 활용한 요천 보물찾기, 수중 줄다리기 등 풍성한 행사로 가득차 지난 2019년 제3회 번암 물빛 축제시 3000여 명의 관람객을 유치하는 성과를 올려 역량있는 지역 축제로 거듭나고 있다.

